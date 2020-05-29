На границе с Молдовой возобновили работу шесть пунктов пропуска

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29.05.2020 11:42

Укринформ

В пятницу утром возобновилась работа четырех автомобильных и двух железнодорожных пунктов пропуска на границе с Молдовой.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

«Восстановлена ​​работа таких пунктов пропуска «Мамалыга-Кривая» (железнодорожный, расположенный в Новоселицком районе Черновицкой области); «Кельменцы-Ларга» (железнодорожный, расположенный в Кельменецком районе Черновицкой области); «Сокиряны-Окница» (автомобильный, расположенный в Сокирянском районе Черновицкой области); «Маяки-Паланка-Удобное» (автомобильный, расположенный в Белгород-Днестровском районе Одесской области); «Серпневе1 — Басарабяска» (автомобильный, расположенный в Тарутинском районе Одесской области) », — говорится в сообщении.

Сегодня в Украине и Молдове действуют карантинные ограничения относительно возможности въезда на территорию стран иностранных граждан.

"Также напомним, что с 0:00 часов 29 мая 2020 года распоряжением Правительства Украины возобновлена ​​работа 6 пунктов пропуска! С УКРАИНСКОЙ СТОРОНЫ! На государственной границе с Республикой Молдова и странами ЕС. Государственная пограничная служба Украины проинформировала сопредельные страны о возобновлении работы пунктов пропуска. Полноценное восстановление пропуска на этих направлениях будет возможным, когда смежные стороны откроют пункты пропуска со своей стороны ", — добавили в сообщении.

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О фактическом возобновлении международного движения в определенных пунктах пропуска Государственная пограничная служба Украины будет оперативно информировать на своих ресурсах.

Информацию о работе пунктов пропуска можно узнать на интерактивной карте на официальном сайте Государственной пограничной службы Украины.

По материалам: ukrinform.ru