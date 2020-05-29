Наев провел видеоконференцию с украинскими миротворцами в Конго

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29.05.2020 10:29

Укринформ

Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев поздравил офицеров Командования, которые принимали участие в миротворческих операциях, представляя Украину, и провел видеоконференцию с личным составом 18 отдельного вертолетного отряда Миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго.

Об этом сообщает командование ОС ВСУ в Facebook.

«Нынешнее участие военнослужащих Вооруженных сил Украины в операциях по поддержанию мира и безопасности способствует росту международного авторитета нашей Родины и утверждает Украину как влиятельного субъекта в системе европейской и мировой безопасности», — подчеркнул Наев во время видеоконференции.

Он выразил искреннюю благодарность личному составу вертолетного отряда за добросовестное и качественное выполнение миротворческих задач.

Во время торжеств присутствующие офицеры были награждены грамотами Командования Объединенных сил ВСУ и ценными подарками.

Международный день миротворцев ООН в Украине был установлен указом Президента Украины "О Международном дне миротворцев" от 30 апреля 2003 года.

Украинские миротворцы входят в международные миссии с 1992 года. За это время в них приняли участие более 44 тыс. украинских военнослужащих, из которых 54 погибли.

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Сегодня 284 военнослужащих ВСУ принимают участие в 6 международных операциях по поддержанию мира и безопасности под руководством ООН. Это Миссия ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго, Миссия ООН в Косово, Силы ООН по поддержанию мира на Кипре, Временные силы ООН по обеспечению безопасности в Абьей, Многопрофильная интегрированная Миссия ООН по стабилизации в Мали, Миссия ООН в Республике Южный Судан.

Фото: facebook/Командування об'єднаних сил ЗС України

По материалам: ukrinform.ru