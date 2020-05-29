Пограничники получили 5 тысяч тест-систем на COVID-19 от Фонда «Украина-XXI век»

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29.05.2020 10:57

Укринформ

Представители Фонда интеллектуального сотрудничества «Украина-XXI век» передали сотрудникам госпиталя Государственной пограничной службы Украины 5 тысяч экспресс-тест-систем для диагностики коронавируса.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

«Вчера, 28 мая, представители Фонда интеллектуального сотрудничества «Украина-XXI век» передали сотрудникам госпиталя Государственной пограничной службы Украины 5 тыс. экспресс-тест-систем для диагностики коронавируса. В передаче помощи приняли участие — заместитель Председателя Государственной пограничной службы Украины генерал-майор Сергей Сердюк, председатель Фонда Богдан Губский и представители военного госпиталя», — говорится в сообщении.

Как отметил во время благотворительной акции руководитель Фонда «Украина-ХХI век» Богдан Губский, тесты позволят предотвратить распространение коронавируса, помогут диагностировать заболевание среди работников пограничной службы, которые, выполняя должностные обязанности, рискуют собственным здоровьем.

«Военнослужащие Государственной пограничной службы находятся на передовой в борьбе с коронавирусом и ежедневно находятся в зоне риска, ведь несут службу как в зоне ООС и на границе с Крымом, так и в пунктах пропуска через государственную границу Украины, через которые ежедневно проходят десятки тысяч человек. Именно поэтому им нужна помощь, чтобы они могли качественно выполнять свою работу», — отметил Губский.

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Со своей стороны заместитель председателя Государственной пограничной службы и медперсонал госпиталя выразили благодарность Фонду за помощь и сотрудничество.

«Помощь Фонда «Украина-XXI век» крайне необходима. Экспресс-тесты, которые мы сегодня получили, позволят нашему медицинскому персоналу как в клинических центрах так и мобильным бригадам продолжать важную работу по недопущению распространения заболевания», — отметил Сергей Сердюк.

Сейчас в Госпогранслужбе лабораторно зафиксировано более 40 заболеваний COVID-19, из которых выздоровели 17. Под контролем медиков находятся около 100 пограничников, которые контактировали с больными.

«Подразделения здравоохранения Госпогранслужбы постоянно контролируют процесс лечения больных, определяют круг контактных лиц, отслеживают состояние их самочувствия и обеспечивают проведение экспресс-тестов или ПЦР-диагностики на наличие заболевания», — отметил начальник Главного военно-медицинского клинического центра Владимир Лопайчук.

В дальнейшем такие тесты Фонд будет передавать медикам центрального госпиталя Службы безопасности Украины и военного клинического госпиталя Министерства обороны Украины.

Фото: dpsu.gov.ua

По материалам: ukrinform.ru