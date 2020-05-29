Совет Европы и Минсоцполитики проведут недельный онлайн-марафон в защиту детей

29.05.2020 12:36

Укринформ

Совет Европы и Министерство социальной политики Украину 1 июня начнут онлайн-марафон, посвященный Международному дню защиты детей.

Акцию анонсировал Офис Совета Европы в Украине, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

Мероприятие стартует 1 июня в Киеве в 12:00 в формате онлайн-концерта. В марафоне, который продлится в течение недели, примут участие известные художники, музыканты, мастера искусств.

Акция пройдет в рамках проекта Совета Европы «Развитие социальных прав человека как ключевой фактор устойчивой демократии в Украине», который реализуется совместно с Министерством социальной политики Украины.

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В течение недели всем, кто посетит страницу проекта в Facebook, организаторы предлагают видеомастер-классы от популярных мастеров и художников; специально подготовленные инфографики о правах детей; презентацию доклада о защите детей от бедности члена Европейского комитета по социальным правам Ифы Нолан; презентацию буклета о правах, закрепленных Европейской социальной хартией, "Глазами ребенка"; заключительный ролик к Международному дню защиты детей.

Ознакомиться с программой онлайн-марафона можно по ссылке: https://rm.coe.int/agenda-ukr-chidren-s-right-week/16809e8356.

По материалам: ukrinform.ru