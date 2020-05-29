Степанов рассказал, как "жизнь внесла коррективы" в перечень больниц для больных COVID-19

29.05.2020 11:05

Укринформ

С начала эпидемии коронавируса был определен перечень больниц, где будут лечить инфицированных, но в течение апреля этот перечень постоянно увеличивался.

Об этом на брифинге сказал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает корреспондент Укринформа.

"Когда мы вошли в эпидемию, то были определены больницы "первой волны". То есть те, которые должны работать с больными коронавирусом. Также были разработаны соответствующие маршруты, утвержденные на уровне каждой области. Но жизнь вносит коррективы. Во-первых, не всегда придерживались этих маршрутов, всегда хотели оказать как можно скорее медицинскую помощь и везли пациентов в другую больницу. Или больной коронавирусом попадал в другую больницу, а затем у него обнаруживали коронавирусную болезнь. То есть этот перечень больниц в течение апреля постоянно увеличивался", — отметил Степанов.

Он уточнил, что медучреждения, которые не входили в перечень "первой волны", должны были получить доплату за один месяц.

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Как сообщалось, Кабинет министров Украины поддержал инициативу Министерства здравоохранения и дополнил перечень учреждений здравоохранения, которые лечат пациентов с COVID-19. Соответствующее решение принято на заседании правительства 27 мая.

По состоянию на 29 мая в Украине лабораторно подтверждено 22 811 случаев COVID-19. За сутки — 429 новых случаев.

По материалам: ukrinform.ru