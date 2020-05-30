Прибывшим на ВНО из-за рубежа или оккупированных территорий не нужна обсервация – Степанов

30.05.2020 11:32

Укринформ

Лица, приезжающие из-за рубежа или временно оккупированных территорий для прохождения ВНО, не требуют обсервации или самоизоляции.

Об этом сказал во время онлайн-брифинга министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает корреспондент Укринформа.

«Что касается проведения ВНО, лица, которые для сдачи независимого внешнего оценивания приезжают в Украину из-за рубежа или пересекают линию разграничения со временно оккупированных территорий, теперь не должны находиться на обсервации или самоизоляции, если это именно для прохождения ВНО», — отметил Степанов.

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Как сообщалось, Кабинет министров 20 мая принял решение о переходе на адаптивную модель карантина до 22 июня.

По материалам: ukrinform.ru