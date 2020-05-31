НАПК составило более 170 заключений об умышленном непредставлении деклараций

Общество
Таисия Слепцова0

НАПК составило более 170 заключений об умышленном непредставлении деклараций

НАПК составило более 170 заключений об умышленном непредставлении деклараций

31.05.2020 01:54

Укринформ

Национальное агентство по предупреждению коррупции с начала года составило 171 обоснованное заключение относительно преднамеренного непредставления деклараций, в том числе ежегодных деклараций за 2017 и 2018 годы.

Об этом сообщается на странице НАЗК в Facebook.

"Среди субъектов декларирования, умышленно не подавших декларации, в частности, 92 полицейских, 21 государственный служащий, двое должностных и служебных лиц органов прокуратуры и инспектор Высшей квалификационной комиссии судей Украины", – говорится в сообщении.

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В НАПК напоминают, что за такое нарушение суд может назначить наказание в виде штрафа в размере 2500 — 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан (на сегодня это 42500 — 51000 грн), общественных работ на срок от 150 до 240 часов или лишения свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

По материалам: ukrinform.ru


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