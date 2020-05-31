НАПК составило более 170 заключений об умышленном непредставлении деклараций

31.05.2020 01:54

Укринформ

Национальное агентство по предупреждению коррупции с начала года составило 171 обоснованное заключение относительно преднамеренного непредставления деклараций, в том числе ежегодных деклараций за 2017 и 2018 годы.

Об этом сообщается на странице НАЗК в Facebook.

"Среди субъектов декларирования, умышленно не подавших декларации, в частности, 92 полицейских, 21 государственный служащий, двое должностных и служебных лиц органов прокуратуры и инспектор Высшей квалификационной комиссии судей Украины", – говорится в сообщении.

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В НАПК напоминают, что за такое нарушение суд может назначить наказание в виде штрафа в размере 2500 — 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан (на сегодня это 42500 — 51000 грн), общественных работ на срок от 150 до 240 часов или лишения свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

По материалам: ukrinform.ru