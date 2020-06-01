Служба нацздоровья назвала услуги для детей по Программе медгарантий
Служба нацздоровья назвала услуги для детей по Программе медгарантий
01.06.2020 17:08
Укринформ
Медицинская помощь детям в рамках Программы медицинских гарантий бесплатная.
Об этом говорится в пресс-релизе Национальной службы здоровья, который есть в распоряжении Укринформа.
"Среди 29,9 млн украинцев, которые имеют декларации со своими врачами, 6,5 млн детей. Из них 1,9 млн — в возрасте до 5 лет и 4,5 млн — от 5 до 17 лет. Каждый ребенок в Украине может получить бесплатную медицинскую помощь по Программе медицинских гарантий. Для этого у него должна быть заключена декларация с педиатром или семейным врачом", — говорится в пресс-релизе.
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Отмечается, что Программа медицинских гарантий предусматривает значительный перечень бесплатных услуг для детей:
1. Рождение – медицинская помощь при рождении является приоритетной услугой, которая полностью покрывается Программой медицинских гарантий.
2. Вакцинация согласно Национальному календарю, в который входят прививки от гепатита В, туберкулеза, кори, паротита, краснухи, дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита и гемофильной инфекции.
3. Выбор педиатра или семейного врача и пакет услуг на первичном уровне медицинской помощи.
4. Консультации узких специалистов по электронному направлению врача первички.
5. Неотложная и плановая стоматологическая помощь.
6. Стационарная помощь, включая операции по потребности.
Также Программа медицинских гарантий включает в себя следующие услуги:
— помощь новорожденным в сложных неонатальных случаях;
— медицинская реабилитация младенцев, которые родились преждевременно или больными, в течение первых трех лет;
— медицинская реабилитация детей от трех лет с поражением опорно-двигательного аппарата и с поражением нервной системы;
— лечение туберкулеза;
— радиологическое и химиотерапевтическое лечение онкологических болезней;
— психиатрическая помощь;
— паллиативная медицинская помощь;
— экстракорпоральный гемодиализ;
— экстренная медицинская помощь.
По материалам: ukrinform.ru