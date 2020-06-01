Служба нацздоровья назвала услуги для детей по Программе медгарантий

01.06.2020 17:08

Укринформ

Медицинская помощь детям в рамках Программы медицинских гарантий бесплатная.

Об этом говорится в пресс-релизе Национальной службы здоровья, который есть в распоряжении Укринформа.

"Среди 29,9 млн украинцев, которые имеют декларации со своими врачами, 6,5 млн детей. Из них 1,9 млн — в возрасте до 5 лет и 4,5 млн — от 5 до 17 лет. Каждый ребенок в Украине может получить бесплатную медицинскую помощь по Программе медицинских гарантий. Для этого у него должна быть заключена декларация с педиатром или семейным врачом", — говорится в пресс-релизе.

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Отмечается, что Программа медицинских гарантий предусматривает значительный перечень бесплатных услуг для детей:

1. Рождение – медицинская помощь при рождении является приоритетной услугой, которая полностью покрывается Программой медицинских гарантий.

2. Вакцинация согласно Национальному календарю, в который входят прививки от гепатита В, туберкулеза, кори, паротита, краснухи, дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита и гемофильной инфекции.

3. Выбор педиатра или семейного врача и пакет услуг на первичном уровне медицинской помощи .

4. Консультации узких специалистов по электронному направлению врача первички.

5. Неотложная и плановая стоматологическая помощь.

6. Стационарная помощь, включая операции по потребности.

Также Программа медицинских гарантий включает в себя следующие услуги:

— помощь новорожденным в сложных неонатальных случаях;

— медицинская реабилитация младенцев, которые родились преждевременно или больными, в течение первых трех лет;

— медицинская реабилитация детей от трех лет с поражением опорно-двигательного аппарата и с поражением нервной системы;

— лечение туберкулеза;

— радиологическое и химиотерапевтическое лечение онкологических болезней;

— психиатрическая помощь;

— паллиативная медицинская помощь;

— экстракорпоральный гемодиализ;

— экстренная медицинская помощь.

По материалам: ukrinform.ru