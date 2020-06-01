У скандального пропагандиста Соловьева проблемы с алкоголем, его скоро уволят с канала «Россия-1»: Гордон (Видео)

Скандально известного российского телеведущего и ярого пропагандиста Кремля Владимира Соловьева могут скоро уволить с канала «Россия-1».

Об этом сообщает НБН со ссылкой на dialog.ua.

Такое мнение высказал украинский журналист Дмитрий Гордон в интервью программе «Максимум».

По его словам, у последнего начались серьезные проблемы с алкоголем, что еще больше повлияло на его адекватность. Рейтинги его программ упали, и он уже не справляется ролью основного кремлевского пропагандиста. Репутация Соловьева пошатнулась, он все больше похож на клоуна, который смешит публику.

Скорее всего власть уже не сможет ему доверять вести пропагандистскую работу, как рупору Кремля. Аудитория уже не воспринимает его, как пропагандиста, а просто смеется над его выходками, вроде той со странными танцами под мелодию из прогноза погоды.

Фрагмент интервью с Дмитрием Гордоном.

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