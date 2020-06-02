В Украине подтвердили 24 340 случаев COVID-19, за сутки — 328

02.06.2020 09:48

Укринформ

По состоянию на 2 июня в Украине лабораторно подтверждено 24 340 случаев COVID-19. За сутки обнаружено 328 новых случаев.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает корреспондент Укринформа.

"За прошедшие сутки заболели 328 человек. Всего за все время пандемии заболело 24 340 человек. Из них — 1747 детей, а также 4682 медработника", — подчеркнул Степанов.

За сутки заболели 22 ребенка и 61 медработник, зафиксировано 9 летальных исходов, выздоровели 388 человек.

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В общей сложности, выздоровели 10 078 человек, от COVID-19 умерло 727 человек.

По словам Степанова, за предыдущие сутки проведено 12 556 тестирований, из которых 8097 — методом ПЦР и 4459 — ИФА-тестирования.

Больше всего случаев заболевания COVID-19 за последние сутки зафиксировано в Ривненской области — 53, Житомирской области — 34 и Львовской области — 34.

По материалам: ukrinform.ru