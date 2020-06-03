Базы данных таможни Украины продаются в интернете: СМИ сообщили реальную стоимость

Стало известно о том, что в интернете продаются базы данных украинской таможни. Стоимость к такого рода информации варьируется от 100 до 400 долларов. Бывший глава таможенный службы Максим Нефьодов подтвердил данную информацию

Об этом сообщил «Фокус», передает «НБН».

Отмечается, что в вышеупомянутых таблицах сохраняются все данные об операциях, которые были совершены на таможенном пункте. В них можно найти наименования компаний, их ЕГРПОУ, время и дату прибытия, оформление товарных единиц и многое другое.

Известно, что на отдельных сайтах представляется возможным даже оформить специальную подписку, благодаря чему можно скачать такие таблицы один раз.

«Мы провели аудит наших систем еще в октябре прошлого года. Нам стало ясно, откуда эти базы появляются в продаже. Хочу сказать, что весь процесс аудита, а также модернизации саботировался изнутри нашей таможни», — сообщил Нефьодов.

При этом экс-глава таможенной службы сообщил о том, что узнать имена и фамилии тех, кто поспособствовал утечке информации невозможно.

«У систем нет полного логирования. Мы не можем узнать, кто и когда получил доступ к этим данным. Нет у нас и технической документации. Ежедневно в этих системах работают около 2000-3000 людей», — подытожил он.

Напомним, в России наступил 1905 год – Навальный сообщил о тотальном контроле населения.