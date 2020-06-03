Чиновника Минобразования поймали на “откатах” по оборонным разработкам

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03.06.2020 10:29

Укринформ

Контрразведка СБУ разоблачила чиновника Министерства образования и науки в получении «откатов» за финансирование научно-исследовательских работ в оборонной сфере.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"В Киеве контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили чиновника Директората науки Министерства образования и науки Украины на получении «откатов» за принятие решений относительно финансирования научно-исследовательских конструкторских работ, в том числе в области оборонно-промышленного комплекса". — говорится в сообщении.

Как установили оперативники спецслужбы, чиновник требовал 10% от суммы, выделенной на государственный оборонный заказ. Разработка касалась военных защитных технологий.

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Правоохранители задержали чиновника в Шевченковском районе столицы во время получения 5 тысяч долларов и 165 тысяч гривенб от директора одного из оборонно-промышленных предприятий Киевской области.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

Принимается решение об избрании чиновнику меры пресечения.

Фото: СБУ

По материалам: ukrinform.ru