Глава «ЛНР» Пасечник отменил режим полной боевой готовности: Украина выполнила все требования боевиков

Леонид Пасечник заявил об отмене режима полной боевой готовности так называемой армии «ЛНР».

Об этом сообщает НБН со ссылкой на donpress.com.

Исходя из его заявления, Украина пошла на условия и выполнила все требования «ЛНР» относительно прекращения обстрелов территории «республики».

Он отметил что в течение нескольких дней не было зафиксировано провокаций и нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ.

По словам Пасечника, власти «ЛНР» меньше всего заинтересованы в «эскалации вооруженного конфликта». Народ «ЛНР» нуждается в мире.

При этом глава «ЛНР» подчеркнул, что в случае каких-либо провокаций или агрессивных действий со стороны ВСУ, вооруженные формирования и Народная милиция будут снова приведены в полную боевую готовность.

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