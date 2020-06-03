Израиль планирует как можно скорее ратифицировать Соглашение о ЗСТ с Украиной — посол
Израиль планирует как можно скорее ратифицировать Соглашение о ЗСТ с Украиной — посол
03.06.2020 11:20
Укринформ
Израиль планирует как можно скорее ратифицировать Соглашение о зоне свободной торговли с Украиной.
Об этом в интервью «РБК-Украина» заявил посол Израиля в Украине Джоэль Лион.
«В данное время в отношениях с Украиной наша задача — ратифицировать Соглашение о зоне свободной торговли. Сейчас это соглашение в Кнессете, и мы будем делать все от нас зависящее, чтобы оно было принято как можно быстрее », — сказал дипломат.
Он также выразил надежду, что Украина откроет Офис по инвестициям и высоким технологиям в Иерусалиме. «Одновременно мы откроем такой же офис в нашем посольстве в Киеве. Это поможет нашим связям, поможет находить стартапы и инвесторов в обеих странах », — отметил посол.
Соглашение о зоне свободной торговли с Израилем было подписано сторонами еще 21 января 2019 года. Верховная Рада Украины ратифицировала его в июле 2019 года, а в августе Президент Владимир Зеленский подписал закон о ратификации Соглашения о ЗСТ с Израилем.
Читайте также: Израиль планирует как можно скорее ратифицировать Соглашение о ЗСТ с Украиной – посол
Причиной задержки ратификации Соглашения Израилем является постоянное проведение там парламентских выборов. 2 марта они состоялись в третий раз подряд, так как премьер-министр Нетаньяху не смог сформировать правительство после двух выборов в апреле и сентябре 2019 года.
По материалам: ukrinform.ru