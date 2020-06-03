Первые договоры на закупку лекарств могут быть уже в июне — Минздрав

03.06.2020 19:19

Укринформ

Министерство здравоохранения рассчитывает на заключение первых договоров на закупку лекарств за государственный счет уже в июне.

Об этом на брифинге сказал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает корреспондент Укринформа.

"Мы провели все процедуры согласно законодательству, которые нужно было провести. Приняты постановления Кабинета министров, приняты паспорта бюджетных программ, приказы, которые необходимы для начала процедур закупок (лекарств — ред.). Мы рассчитываем, что в июне уже будут подписаны договоры как у ГП "Медицинские закупки", которое будет закупать (лекарства — ред.) в этом году на территории Украины, так и с международными организациями. В этих соглашениях мы будем предусматривать львиную долю поставки этих лекарств, чтобы они были поставлены уже в 2020 году", — заявил Степанов.

Он отметил, что сейчас происходит поставка лекарственных средств за 2018-2019 годы.

"Хотел бы отметить, что, к сожалению, в 2018-2019 годах средства перечислялись, в том числе, и в конце года… Когда мы проанализировали соответствующие документы, мы подписывали с международными организациями так называемую смету, то есть согласование на поставку тех или иных лекарственных средств за 2019 год, 39 смет были за первое полугодие 2019 года. На сегодняшний день у нас остатки в регионах исчисляются на сумму в 3,1 млрд грн. Это общие остатки лекарственных средств различного направления", — сказал Степанов.

Он отметил, что дебиторская задолженность международных организаций составляет 4,7 млрд грн. "Поставки идут еженедельно, мы уладили все вопросы, которые были, подписали документы и начали нормализовать этот процесс", — подчеркнул министр.

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Относительно лекарственных средств для больных ВИЧ/СПИД Степанов напомнил, что 27 мая было принято постановление Кабмина о разрешении использования средств, которые были перечислены в 2017 году, и сейчас происходит поставка лекарственных средств на эти средства.

Как сообщалось, 20 мая Минздрав заявил, что издал ряд нормативных актов, и это позволило разблокировать систему закупок лекарственных средств и медицинских изделий, почти парализованную с марта.

По материалам: ukrinform.ru