Пора возвращаться домой – украинские патриоты осмелились провести в «Л/ДНР» масштабную акцию (ФОТО)

Жители временно оккупированных Донецкой и Луганской областей с проукраинской позицией, расклеили во многих городах так называемых «Л/ДНР» листовки с надписями: «Украина, вернись», «Российский оккупант – вон из Украины»,»Пора возвращаться домой».

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «ТСН».

Жители оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей решили противодействовать стране-агрессору. Люди с проукраинскими взглядами, расклеили по городам ОРДЛО листовки-напоминания, что «Донбасс — это Украина».

На листовках можно прочитать разные надписи, но главных их месседж один – Донбасс не Россия.

«Украина – вернись!», «Не забудем, не простим. Низкий уровень медицины и угольной промышленности», «Донбасс шестой год не Россия, пора возвращаться домой», — так звучат лозунги на плакатах активистов.

Стоить отметить, что до того, как организовать проведение акции, активисты провели тайное собрание. Участники акции решили противодействовать оккупанту, и даже создали свою неформальную организацию под названием «Комитет освобождения Донбасса».

А вот что касается листовок, которые развесили активисты, то они сразу же привернули внимание НВФ. Боевики поспешили сорвать плакаты. Кроме того, террористы хотят узнать, чьих это рук дело. Боевики «Л/ДНР» устроили засады, там, где высели плакаты, с надеждой вычислить патриотов Украины.

Ранее мы сообщали, что Климкин рассказал, когда Кремль может усилить агрессию против Украины.