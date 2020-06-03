Пора возвращаться домой – украинские патриоты осмелились провести в «Л/ДНР» масштабную акцию (ФОТО)
Жители временно оккупированных Донецкой и Луганской областей с проукраинской позицией, расклеили во многих городах так называемых «Л/ДНР» листовки с надписями: «Украина, вернись», «Российский оккупант – вон из Украины»,»Пора возвращаться домой».
Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «ТСН».
Жители оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей решили противодействовать стране-агрессору. Люди с проукраинскими взглядами, расклеили по городам ОРДЛО листовки-напоминания, что «Донбасс — это Украина».
На листовках можно прочитать разные надписи, но главных их месседж один – Донбасс не Россия.
«Украина – вернись!», «Не забудем, не простим. Низкий уровень медицины и угольной промышленности», «Донбасс шестой год не Россия, пора возвращаться домой», — так звучат лозунги на плакатах активистов.
Стоить отметить, что до того, как организовать проведение акции, активисты провели тайное собрание. Участники акции решили противодействовать оккупанту, и даже создали свою неформальную организацию под названием «Комитет освобождения Донбасса».
А вот что касается листовок, которые развесили активисты, то они сразу же привернули внимание НВФ. Боевики поспешили сорвать плакаты. Кроме того, террористы хотят узнать, чьих это рук дело. Боевики «Л/ДНР» устроили засады, там, где высели плакаты, с надеждой вычислить патриотов Украины.
Ранее мы сообщали, что Климкин рассказал, когда Кремль может усилить агрессию против Украины.