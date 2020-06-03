Счета Общественного разблокировали

03.06.2020 12:27

Укринформ

С сегодняшнего дня Общественный вещатель может свободно пользоваться денежными средствами из своих коммерческих счетов.

Об этом сообщает пресс-служба НСТУ.

«С 3 июня Общественный вещатель может свободно пользоваться денежными средствами из коммерческих счетов, на которые 18.02.2020 наложил арест отдел принудительного исполнения решений Департамента государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины для принудительного взыскания с ПАО «НСТУ» в пользу АО «Евроньюс» долга в размере 10,5 млн евро», — говорится в сообщении.

Как напомнили в пресс-службе, 29 мая Хозяйственный суд принял постановление, которым остановил принудительное взыскание денежных средств с НСТУ. 1 июня АО «Евроньюс» попросило исполнительную службу вернуть ему документ, обязывающий принудительно взыскивать денежные средства.

В пресс-службе НСТУ объяснили, что «Евроньюс» согласился дать возможность НСТУ самостоятельно уплатить долг, а не через блокирование счетов и принудительное взыскание исполнительной службой.

«Во вторник, 2 июня, отдел принудительного исполнения решений Департамента государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины снял арест со счетов ПАО «НСТУ». Поэтому ПАО «НСТУ» начинает погашение долга из собственного бюджета, чтобы предотвратить дальнейшее блокирование счетов компании, и планирует завершить выплаты «Евроньюс» до конца месяца», — отметили в пресс-службе Общественного вещателя.

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Общественный вещатель получил этот долг в наследство как правопреемник государственной Национальной телекомпании Украины, которая прекратила свою деятельность в 2017 году.

Еще в 2015 году Счетная палата в своем решении отмечала необходимость погашения Кабинетом министров финансовых обязательств НТКУ перед АО «Евроньюс» во избежание банкротства в будущем вновь созданного ПАО «НСТУ». Однако ответной реакции правительства на это решение не было.

По материалам: ukrinform.ru