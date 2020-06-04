Для украинских аэропортов разработали “карантинные” требования
Для украинских аэропортов разработали “карантинные” требования
04.06.2020 19:10
Укринформ
Государственная авиационная служба Украины выдала решение по безопасности полетов относительно эксплуатационных мер противодействия распространению инфекции коронавируса.
Среди основных — физическое дистанцирование, защитные маски, альтернативная мобильная регистрация и бесконтактная посадка. Об этом говорится на странице ведомства в Facebook.
"Доступ к терминалам аэропорта должен быть максимально ограничен для пассажиров, членов экипажа и персонала. Должно быть введено физическое дистанцирование (1,5 метра между людьми), усилены гигиенические процедуры и уборка. В местах с высокой концентрацией пассажиров должны быть приняты меры для предотвращения очередей", — говорится в сообщении.
Кроме того, должны быть введены электронные альтернативы процессов, в частности мобильная регистрация, бесконтактная посадка.
Согласно рекомендациям все в аэропорту должны носить защитные маски: персонал и пассажиры. Персонал также должен быть в защитных перчатках.
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Рекомендуется проводить температурный скрининг пассажирам, которые улетают и прибывают в терминал.
Для доставки пассажиров к самолетам Госавиаслужба советует эксплуатантам увеличить количество автобусов.
Как сообщалось, правительство с 12 марта ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19. В частности, были закрыты учреждения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков. Остановлена работа метрополитенов в Киеве, Харькове и Днипре, движение наземного транспорта в городах, прекращено междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение.
С 28 марта Украина полностью закрыла границу для регулярного сообщения, в том числе авиационного. Кабинет министров 4 мая продлил действие карантина до 22 мая, но с 11 мая ограничения были ослаблены.
Так, решением правительства с 5 июня возобновляется внутренние авиасообщение, а с 15 июня — международное.
Фото: МВД
По материалам: ukrinform.ru