Для украинских аэропортов разработали “карантинные” требования

04.06.2020 19:10

Укринформ

Государственная авиационная служба Украины выдала решение по безопасности полетов относительно эксплуатационных мер противодействия распространению инфекции коронавируса.

Среди основных — физическое дистанцирование, защитные маски, альтернативная мобильная регистрация и бесконтактная посадка. Об этом говорится на странице ведомства в Facebook.

"Доступ к терминалам аэропорта должен быть максимально ограничен для пассажиров, членов экипажа и персонала. Должно быть введено физическое дистанцирование (1,5 метра между людьми), усилены гигиенические процедуры и уборка. В местах с высокой концентрацией пассажиров должны быть приняты меры для предотвращения очередей", — говорится в сообщении.

Кроме того, должны быть введены электронные альтернативы процессов, в частности мобильная регистрация, бесконтактная посадка.

Согласно рекомендациям все в аэропорту должны носить защитные маски: персонал и пассажиры. Персонал также должен быть в защитных перчатках.

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Рекомендуется проводить температурный скрининг пассажирам, которые улетают и прибывают в терминал.

Для доставки пассажиров к самолетам Госавиаслужба советует эксплуатантам увеличить количество автобусов.

Как сообщалось, правительство с 12 марта ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19. В частности, были закрыты учреждения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков. Остановлена ​​работа метрополитенов в Киеве, Харькове и Днипре, движение наземного транспорта в городах, прекращено междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение.

С 28 марта Украина полностью закрыла границу для регулярного сообщения, в том числе авиационного. Кабинет министров 4 мая продлил действие карантина до 22 мая, но с 11 мая ограничения были ослаблены.

Так, решением правительства с 5 июня возобновляется внутренние авиасообщение, а с 15 июня — международное.

Фото: МВД

По материалам: ukrinform.ru