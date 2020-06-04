Карантинные ограничения обжалуют в Конституционном суде

04.06.2020 21:13

Укринформ

В Конституционный суд поступило конституционное представление Верховного Суда относительно конституционности установленных на время карантина ограничений.

Об этом информирует пресс-служба суда.

"Сегодня, 4 июня 2020 года, в Конституционный Суд Украины поступило конституционное представление Верховного Суда о конституционности установления ограничений на время карантина, предусмотренных положениями отдельных нормативно-правовых актов, принятых Кабинетом Министров Украины и Верховной Радой", — говорится в сообщении.

Пленум ВС 29 мая постановил обратиться с представлением в КС.

"Предусмотренные правительством противоэпидемические меры, связанные с самоизоляцией, ограничивают право человека на свободу передвижения. Также ограничения деятельности авиаперевозчиков, закрытие пунктов пропуска через границу прямо противоречат конституционным гарантиям. Этим нарушается право лиц свободно покидать территорию Украины, которое может быть ограничено только законом, а не актами правительства. Также решением органа исполнительной власти нельзя устанавливать ограничения права граждан на мирные собрания", — заявили тогда в ВС.

ВС считает, что, согласно Конституции, граждане имеют равные конституционные права и свободы и равны перед законом. Однако установленные правительством положения о самоизоляции лиц, достигших 60 лет, а также разрешение одним субъектам хозяйствования работать, а другим — нет, противоречат этим гарантиям.

Кроме того, говорилось в представлении пленума ВС, акты Кабмина ограничивают другие конституционные права, возможные только в условиях чрезвычайного или военного положения: права на предпринимательскую деятельность и на доступ к медицинской помощи.

В ВС указывают, что анализ отдельных положений постановления Кабмина от 20 мая 2020 года № 392 "Об установлении карантина с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и этапов ослабление противоэпидемических мер", Порядок осуществления противоэпидемических мер, связанных с самоизоляцией, утвержденного постановлением КМУ от 20 мая 2020 года № 392, и распоряжение КМУ от 14 марта 2020 года № 287-р "О временном ограничении пересечения государственной границы, направленное на предотвращение распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 ", а также отдельных норм Закона Украины от 13 апреля 2020 года № 553-IX" О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" позволяют сделать вывод , что их сущность и практическая реализация не соответствуют Конституции.

В ВС считают, что законом № 553-IX внесены изменения в ст.25 Бюджетного кодекса и установлено, что временно, со дня вступления в силу данного закона до 1 января 2021 года, не применяются нормы ч.1 ст. 25 этого Кодекса. Этой частью предусмотрено, что казначейство осуществляет бесспорное списание средств государственного бюджета и местных бюджетов на основании решения суда. Принятие указанных изменений приведет к невыполнению решений судов, что противоречит положениям ст.129-1 Конституции, согласно которой судебное решение является обязательным к исполнению, отметили в ВС.

Однако, по мнению пленума ВС, законом № 553-IX, которым до завершения карантина ограничена заработная плата и денежное довольствие работников, служебных и должностных лиц бюджетных учреждений, а также народных депутатов, судей, прокуроров и других лиц, оплата труда которых регулируется специальными законами, осуществлено непропорциональное вмешательство в имущественные права этих лиц.

Анализ сведений, содержащихся в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных во исполнение функций государства или местного самоуправления, свидетельствует о том, что это ограничение коснется только 1% фактически работающих государственных служащих. При этом анализ специального законодательства, которым определен уровень оплаты труда, в частности, членов КМУ, народных депутатов, прокуроров, показывает, что большинство работников бюджетных учреждений и органов государственной власти вообще не испытывают негативных последствий в вопросах материального обеспечения в связи с принятием закона № 553-IX.

Поэтому, считают в ВС, этим законом осуществлено непропорциональное уменьшение судейского вознаграждения по сравнению с материальным обеспечением других работников бюджетных учреждений, а это, в свою очередь, нарушает принципы независимости судей.

Пленум ВС попросил КСУ признать производство по этому представлению неотложным и рассмотреть его в срок, не превышающий один календарный месяц.

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Как сообщал Укринформ, Верховная Рада на внеочередном заседании 13 апреля принял закон "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" (законопроект 3279-д), которым предлагается сократить доходную часть на 119, 750 млрд грн, а расходную — увеличить на 82,4 млрд грн.

Также в госбюджете предусмотрено, что с 1 апреля зарплата всех государственных служащих в стране, в том числе и членов наблюдательных советов государственных компаний, не будет превышать 47 тыс. грн.

По материалам: ukrinform.ru