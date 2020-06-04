Степанов прокомментировал антирекорд по новым случаям COVID-19

04.06.2020 10:14

Укринформ

В Министерстве здравоохранения понимали, что при введении этапов выхода из карантина может увеличиться количество больных COVID-19, специалисты контролируют ситуацию и проводят эпидемиологическое расследование каждого случая.

Об этом на брифинге 4 июня сказал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает корреспондент Укринформа.

"У нас сегодня с одной стороны есть рекорд по количеству людей, которые выздоровели, — 602 человека, и антирекорд по количеству заболевших подтвержденных случаев — 588 за все время пандемии. Когда мы вводили смягчения, этапы выхода из карантина, в том числе применив адаптивный карантин, определенные признаки в разрезе каждого региона, у нас было понимание, что будет некоторое увеличение количества заболевших. Минздрав полностью контролирует ситуацию, по каждому случаю у нас происходит эпидемиологический анализ: мы анализируем как общие цифры, так и практически каждый случай заболевания — каким способом, круг лиц, которые были контактными, одновременно мы увеличиваем количество тестирований", — сказал Степанов.

По словам министра, за предыдущие сутки проведены 14 301 тестирований, из которых 10 563 методом ПЦР и 3738 ИФА-тестирования.

Он напомнил, что смягчение карантина четко регламентируется противоэпидемеологическими мерами, и призвал соблюдать рекомендации Минздрава.

"Это пользования средствами индивидуальной защиты, это пользование антисептиками, это соблюдение социальной дистанции. Все эти меры разработаны, чтобы снизить риск инфицирования, исключить инфицирование. Их нужно соблюдать. В противном случае мы будем наблюдать увеличение количества заболевших, и, как следствие, тогда Минздрав будет рекомендовать введение каких-то дополнительных мер", — сказал Степанов.

Читайте также: Степанов рассказал, на что пошли 2,9 миллиарда из "коронавирусного" фонда

Как сообщал Укринформ, за минувшие сутки заболели 588 человек, в целом за все время пандемии в Украине заболели 25 411 человек.

Правительство с 12 марта ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции. В частности, была остановлена ​​работа метрополитена в Киеве, Харькове и Днипре, движение наземного транспорта в городах.

Первые ослабления карантинных ограничений в Украине стартовали с 11 мая.

С 22 мая в Украине объявлен следующий этап ослабления карантина. Кабинет министров принял решение об установлении адаптивного карантина в Украине с 22 мая по 22 июня.

По материалам: ukrinform.ru