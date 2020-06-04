Суд продлил следствие по делу о госизмене генерала СБУ Шайтанова

04.06.2020 17:47

Укринформ

Шевченковский районный суд Киева продлил досудебное расследование по делу генерал-майора Службы безопасности Украины Валерия Шайтанова, которого подозревают в государственной измене и подготовке терактов.

Соответствующее решение принял 4 июня следственный судья Елена Мелешак, сообщили Укринформу в пресс-службе суда.

"Судья удовлетворила ходатайство и продлила срок досудебного расследования по делу Валерия Шайтанова", — сказали в суде.

Читайте также: Вербовщиком Шайтанова оказался фигурант дела MH-17 — Bellingcat

Как сообщалось, контрразведка Службы безопасности Украины 14 апреля задержала генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова по подозрению в государственной измене и совершении террористических актов.

По версии следствия, он, в частности, планировал по заданию российских спецслужб убийство добровольца Адама Осмаева.

15 апреля Шевченковский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

По материалам: ukrinform.ru