В роддомах требуют доплату? НСЗУ советует, куда жаловаться

04.06.2020 18:49

Укринформ

Бесплатный пакет медицинской помощи при родах охватывает все необходимые услуги для роженицы и новорожденного ребенка. Если у пациентки требуют доплату, необходимо сообщить на горячую линию.

Об этом на брифинге сказала председатель Национальной службы здоровья Оксана Мовчан, сообщает корреспондент Укринформа

"В бесплатный пакет помощи при родах включены: медицинская помощь при родах, в том числе кесарево сечение, мониторинг состояния беременной, роженицы и новорожденного, инструментальные обследования, консультации врачей, других специалистов в случае необходимости, стабилизация состояния новорожденного после родов и проведение сердечно-легочной реанимации при необходимости, а также вакцинация новорожденных в соответствии с календарем прививок. Никаких официальных или неофициальных доплат никто не имеет права требовать", — сказала Мовчан.

По данным НСЗУ, которые озвучила Мовчан, на оказание медпомощи при родах контракт с НСЗУ заключили почти 400 медицинских учреждений по всей стране, 46 из них — это роддома. Из них 45 получают по контракту финансирования больше, чем по субвенции прошлого года, в целом свыше 1 млрд грн.

Также, по словам Мовчан, бесплатной является медицинская помощь новорожденным, родившимся преждевременно

"В эту услугу входит интенсивная терапия новорожденных и дальнейшее их выхаживание, круглосуточный врачебный и медсестринский уход, респираторная поддержка, круглосуточное перинатальное питание и прочее", — сказала Мовчан.

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При этом, по словам Мовчан, дорогостоящие препараты для преждевременно рожденных детей перинатальные центры получают дополнительно по госзакупкам.

Контракты с НСЗУ заключили 22 перинатальных центра, они получают увеличенное финансирование по сравнению с прошлогодней субвенции, на общую сумму около 3,2 млрд грн.

Она добавила, что в случаях, когда от пациента требуют за что-то заплатить, необходимо сообщить на горячую линию НСЗУ 16-67, и Нацслужба будет выяснять, на каком основании от пациента требуют деньги.

По материалам: ukrinform.ru