Для лабораторий Минздрава выделили 650 миллионов — Ляшко

05.06.2020 10:11

Укринформ

Из стабилизационного фонда для лабораторных подразделений Минздрава выделено 650 млн гривень.

Об этом на брифинге заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, сообщает корреспондент Укринформа.

"Сейчас завершены все процедуры, и 650 млн гривень из Фонда борьбы с острой респираторной болезнью, так называемого стабилизационного фонда, перечислены для лабораторных подразделений Минздрава для того, чтобы обеспечить готовность и реагирование на распространение коронавирусной болезни", — сказал Ляшко.

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Он отметил, что из этих средств 280 млн гривень предназначены для оплаты работы сотрудникам лабораторных центров, участвующих в проведении как эпидемиологических расследований, так и лабораторных.

Кроме того, добавил замминистра, на закупку для лабораторных центров тест-систем, оборудования и реактивов было выделено около 300 млн гривень, в том числе 190 млн на закупку ПЦР-тестов и реактивов, необходимых для их проведения.

Как сообщалось, по состоянию на 5 июня в Украине 25 964 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 762 летальных, 11 372 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 553 новых случая.

По материалам: ukrinform.ru