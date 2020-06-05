Криклий проверил, как выполняются «карантинные» рекомендации в поездах
Криклий проверил, как выполняются "карантинные" рекомендации в поездах
Видео
05.06.2020 12:20
Укринформ
Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий проехался на поезде Киев-Мариуполь и лично проверил, как выполняются рекомендации Минздрава.
Соответствующее видео Криклий опубликовал в своем Telegram-канале.
"Поезд Киев-Мариуполь — приветливые проводники, дезинфекция в вагонах. Чай и кофе не продаются из-за карантинных ограничений", — написал министр.
Он также призвал граждан путешествовать по Украине.
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Как сообщал Укринформ, АО "Укрзализныця" с 1 июня возобновила движение пассажирских поездов по Украине.
Согласно рекомендациям Министерства здравоохранения, Укрзализныця продает билеты на 50% мест в вагонах, постоянно проводит дезинфекцию и уборку в поездах, а также временно не продает продукты питания.
По материалам: ukrinform.ru