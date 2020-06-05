Прогноз погоды на 5 июня 2020 года: в Украине почти лето, но по-прежнему дождливо

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, 5 июня погода в Украине ожидается теплая, но дождливая.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на 24tv.ua.

Погода в Украине в пятницу, 5 июня, будет в основном летней. Столбики термометров в среднем поднимутся до +22… +24 градусов. Однако, в некоторых украинских областях еще пройдут дожди и местами даже с грозами.

«5 июня температура воздуха в Украине достигнет +20… +24 градусов. А в центральных областях и на юге столбики термометров поднимутся до +26 градусов. Однако, на Сумщине и Харьковщине будет немного свежее – +17… +22 градуса», – написала Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Осадки, вероятнее всего пройдут на Севере и в центре, возможно на Западе и в Херсонской области.

Ветер будет юго-западным, порывистым.

В Киеве в пятницу погода будет с дождем и грозой.Температура днем поднимется до 22… 24 градусов с плюсом.

Ранее сообщалось о прогнозе погоды на 4 июня 2020 года.