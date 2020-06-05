Следствие в отношении Богатыревой продолжается — прокуратура Киева

05.06.2020 18:36

Укринформ

Повторное составление и вручение уведомления о подозрении бывшему вице-премьер-министру — министру здравоохранения законом не предусмотрено, следствие по делу Богатыревой продолжается.

Так прокомментировали в прокуратуре Киева появление в СМИ информации об отмене меры пресечения бывшему вице-премьер-министру Украины — министру здравоохранения Раисе Богатыревой.

"Сотрудники прокуратуры Киева не составляли новое сообщение о подозрении прежнему вице-премьер-министру Украины — министру здравоохранения, поскольку действующими нормами УПК Украины не предусмотрено повторное составление и вручение сообщения о подозрении , идентичное уже ранее врученному", — говорится в сообщении.

В прокуратуре напомнили, что 28 августа 2019 г. Печерским районным судом города Киева к подозреваемой — бывшему вице-премьер-министру Украины, министру здравоохранения была применена мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с определением залога в размере 6 млн грн , которые были внесены 29 августа 2019 г.

В настоящее время досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется детективами НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП, подчеркнули в ведомстве.

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Как сообщал Укринформ, Раиса Богатырева с февраля по декабрь 2012 года была вице-премьер-министром Украины — министром здравоохранения, с декабря 2012 года по февраль 2014 г. — министром здравоохранения Украины.

В октябре 2014 года она была объявлена ​​в розыск Генеральной прокуратурой Украины, а 12 января 2015 года — в международный розыск. В том время ее местонахождение было неизвестно.

27 августа 2019 г. Богатырева вернулась в Украину и была задержана в аэропорту "Киев" (Жуляны).

28 августа 2019 г. Печерский райсуд столицы избрал бывшей руководительнице Минздрава меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 6 млн грн.

29 августа 2019 г. Богатырева вышла из следственного изолятора под залог.

Ее обвиняют в растрате государственных средств в особо крупных размерах.

По материалам: ukrinform.ru