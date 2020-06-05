В Вооруженные силы в мае-июле призовут 9 000 человек

05.06.2020 13:02

Укринформ

В мае-июле 2020 года в ряды Вооруженных сил на срочную службу призовут 9 тысяч человек. Количество призывников на осень пока не определено.

Об этом сообщили в Минобороны по запросу Укринформа.

"Согласно распоряжению Кабинета министров Украины от 26.02.2020 №179-р (с изменениями) "Об утверждении численности граждан Украины, подлежащих призыву на срочную военную службу, объему расходов для проведения призыва в мае-июле 2020 года» будет призвано и отправлено для прохождения срочной военной службы в Вооруженных сил Украины 9000 человек", — говорится в письме.

В целом же в мае-июле на срочную военную службу в Украине будет призвано 16 460 человек. Кроме упомянутых 9 тысяч, которые будут служить в ВСУ, в Нацгвардию призовут 5 460, в Государственную пограничную службу — 1300, Государственную специальную службу транспорта Украины — 700 человек.

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Отвечая на вопрос о возможном изменении сроков проведения осеннего призыва в связи с карантином, в Минобороны сообщили, что сейчас такой вопрос не рассматривается.

Кроме того, в оборонном ведомстве уточнили, что перед началом осеннего призыва будет внесен на рассмотрение правительства соответствующий проект распоряжения, где будет определяться численность граждан, подлежащих призыву в октябре-декабре 2020 года.

По материалам: ukrinform.ru