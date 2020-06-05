Зеленский принял участие в первом заседании Консультативного совета по делам ветеранов

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05.06.2020 17:26

Укринформ

Консультативный совет по делам ветеранов войны, семей погибших (умерших) защитников Украины должен разработать общенациональный план по решению проблем ветеранов и семей погибших бойцов.

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время первого заседания этого совета, сообщает пресс-служба главы государства.

Начиная встречу, Президент выразил убеждение, что понять проблемы ветеранов и семей героев, которые погибли за независимость нашего государства, могут только непосредственные участники боевых действий.

Поэтому, по его словам, одной из задач совета станет разработка соответствующего плана работы по преодолению проблем ветеранов.

«Нам нужен глобальный план. Нормальная, живая стратегия. Чтобы мы с вами увидели: что-то мы сможем решить постановлением правительства, что-то — законом; это — при поддержке президента, а это — с бизнесом», — сказал Зеленский.

Глава государства также отметил, что Консультативный совет, например, может присоединиться к разработке законопроекта относительно деятельности частных военных компаний.

«Есть два проекта закона о частной армии, которые еще не зарегистрированы в парламенте. В одном из них не предусмотрено никаких ограничений. Это законопроект о том, чтобы та или иная бизнес-группа могла официально сделать для себя частную армию. А это очень опасно», — отметил Президент и добавил, что Консультативный совет по делам ветеранов мог бы помочь разработать сбалансированный законопроект.

Он добавил, что первоочередные законодательные разработки Раде следует предложить уже в ближайшее время, чтобы парламент успел принять их до закрытия нынешней сессии.

В свою очередь председатель Консультативного совета Сергей Куницын отметил, что Рада будет помогать властям избегать дублирования и принятия несбалансированных решений.

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«Для нас главное, чтобы нас поддерживали в том, что касается участников боевых действий, семей погибших и военнопленных. Чтобы все это проходило наши экспертные оценки. Тогда и вам будет легче, и нам перед бойцами не стыдно», — сказал Куницын.

В то же время руководитель Офиса Президента Андрей Ермак рассказал, что Консультативный совет, состоящий из семи подгрупп, будет собираться еженедельно. Первое рабочее заседание должно состояться на следующей неделе.

Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский указом от 2 июня создал Консультативный совет по делам ветеранов войны, семей погибших (умерших) защитников Украины. Совещательный орган должен действовать для обеспечения защиты прав, свобод и законных интересов ветеранов войны, членов семей погибших (умерших) защитников Украины и участников боевых действий на территории других государств, а также лиц, незаконно удерживаемых на временно оккупированной территории Украины.

Фото: president.gov

По материалам: ukrinform.ru