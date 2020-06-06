Борьбу Украины с COVID-19 задокументируют в архивах — Минюст

06.06.2020 07:55

Укринформ

Председатель Государственной архивной службы Украины Анатолий Хромов призвал руководителей государственных архивных учреждений обеспечить сбор документов и документирование событий о вспышке, течении, борьбе с распространением COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции Украины.

Как отмечается, все решения, принятые на государственном уровне и в частном секторе, направленные на обеспечение социальной и экономической безопасности населения, здоровья и благосостояния людей, их повседневной жизни, должны быть задокументированы и сохранены, поскольку они будут представлять ценность для современности и будущего.

Так, Государственная архивная служба Украины призывает ученых, общественность, всех неравнодушных поддержать указанную инициативу и содействовать государственным архивным учреждениям в формировании тематических коллекций.

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В ведомстве информируют, что важность работы по сбору и документированию беспрецедентных решений правительств стран мира в сфере здравоохранения, направленных на борьбу с пандемией и не только, признана архивистами всего мира и поддержана Международным советом архивов.

По материалам: ukrinform.ru