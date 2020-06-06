В Украине зафиксировали 26 513 случаев коронавируса, за сутки — 549

06.06.2020 09:17

Укринформ

В Украине по состоянию на утро 6 июня подтверждено 26 513 случаев COVID-19. За сутки – 549 новых случаев.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья МИНЗДРАВА.

Умерли за прошедшие сутки от коронавируса 15 человек, выздоровели — 440.

Всего в Украине зарегистрировано 777 смертей от COVID-19. Выздоровели – 11 812 пациентов.

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Как сообщалось, по состоянию на 5 июня в Украине было 25 964 больных COVID-19, из них 11 372 выздоровели, 762 умерли.

Кабинет министров ввел в Украине адаптивный карантин до 22 июня, одновременно с 11 мая началось смягчение карантинных мероприятий.

В частности, уже возобновлено железнодорожные пассажирские перевозки, открываются детские сады, фитнес-центры, восстанавливаются религиозные мероприятия и прочее. С 15 июня запланировано возобновление авиаперелетов.

По материалам: ukrinform.ru