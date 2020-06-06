Украинские журналисты отмечают профессиональный праздник

06.06.2020 09:36

Укринформ

Сегодня украинские журналисты отмечают свой профессиональный праздник.

День журналиста отмечается согласно Указу Президента от 25 мая 1994 ежегодно в этот день. Именно в этот день, 6 июня 1992 года, Союз журналистов Украины был принят в Международную федерацию журналистов, которая является крупнейшей в мире организацией профессиональных работников СМИ.

Как известно, слово журналист и журналистика происходит из французского языка. Journal «газета» возникло как сокращение словосочетания papier journal и означает «ежедневная бумага (листок)», что в свою очередь происходит от латинского «ежедневная весть». То есть, журналисты — это вестники, те, что оповещают, приносят ежедневные известия. Прообразом газеты считают древние рукописные новости. Юлий Цезарь начал публиковать «Деяния сената», а затем «Ежедневные общественные дощечки», на которых записывали хронику событий. Примерно с 911 года в Китае начал выходить «Цзинь бао» («Столичный вестник»). Считается, что первая газета вышла в 1605 году во французском Страсбурге. А вот первое успешное ежедневное издание появилось в Великобритании — газета The Daily Courant печаталась с 1702 по 1735 год.

Со временем и с развитием общества пресса сформировалась как влиятельный социальный инструмент под титулом «Четвертая власть» (Fourth Estate — «четвертое состояние»). Эти слова, который впоследствии стали термином, приписывают Томасу Карлейлю и Жан-Жаку Руссо.

В Украине журналистика как профессия возникла в XIX столетии. Следующие 100 лет она пыталась развиваться, но шансов на то у нее было мало — журналистам разрешалось двигаться по узкоколейке марксизма-ленинизма, агитации-пропаганды — все остальное было полем сплошных табу.

С началом независимости состоялось возрождение традиций украинской журналистики, но, опять же, на нее, как и на общество, поджидали новые опасности и новые вызовы — самоцензура, тяжелое наследство посттоталитарного прошлого, продажность, пресловутые «темники», готовность писать заказные материалы, прогибаться под заказчика и еще многое другое. И несмотря ни на что, украинская журналистика продолжает развиваться, выполняя одну из главных функций — выявление важных для общества тем, их раскрытие и формирование дискуссии, что способствует развитию этого же общества.

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Кроме Дня журналиста существуют и другие профессиональные праздники — Международный день солидарности журналистов (8 сентября), Международный день спортивного журналиста (2 июля), День украиноязычной прессы (12 ноября, праздник не официальный), День работников радио, телевидения и связи Украины (16 ноября). Впрочем, именно День журналиста является «самым душевным» праздником украинского журналистского сообщества, ведь основан он был на заре независимости нашего государства, в пору больших ожиданий и светлой надежды на изменения в обществе.

С профессиональным праздником поздравил украинских журналистов Премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Как гражданин и как представитель власти, я считаю независимость журналистики безусловной ценностью и общественным благом, на которую никто не имеет права посягать, в том числе и владельцы СМИ», — написал в Facebook глава правительства.

По материалам: ukrinform.ru