Епифаний поздравил украинцев с Троицей

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07.06.2020 09:51

Укринформ

Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний поздравил украинцев с праздником Троицы.

Об этом он написал в Facebook.

"Поздравляю вас с сегодняшним большим и радостным праздником Пятидесятницы, с Днем Святой Троицы. В этот день совершилось Божественное Откровение о Боге как о Святой Троице и Утешитель, Дух Святой, от Отца через Сына сошел на учеников и апостолов Христовых и через них — на всю Церковь. Бог по Своей любви к человеку все сделал для нашего спасения ", — написал Епифаний.

По его словам, упоминавшееся сегодня событие сошествия Святого Духа на апостолов имеет большое значение, потому что она знаменует создание Церкви Христовой, поэтому этот праздник еще называют Днем рождения Церкви.

Митрополит отметил, что ПЦУ постепенно восстанавливает богослужения с участием верующих и приглашает всех на священную Трапезу и Святую Евхаристию.

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"Сегодня мы по-особому прославляем Бога, в Троице Единого, и просим благодатью Святого Духа наполнить наши сердца и души. Как Троица находится в состоянии любви между Собой, так и нас Бог призывает к общению между собой и с Триединым Богом — Отцом, Сыном и Святым Духом. Пусть этот призыв станет движущей силой для каждого из вас. С праздником! ", — добавил он.

Христиане восточного обряда 7 июня празднуют День Святой Троицы, или Пятидесятницу.

По материалам: ukrinform.ru