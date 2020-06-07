Епифаний провел богослужение в день Святой Троицы

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07.06.2020 15:07

Укринформ

Митрополит Киевский и всея Украины возглавил торжественную Божественную литургии в честь Святой Троицы.

Об этом сообщает пресс-служба ПЦУ.

"В День Святой Троицы — Пятидесятницы, 7 июня 2020 года, Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Епифаний возглавил торжественную Божественную литургии в Свято-Михайловском Златоверхом соборе", — говорится в сообщении.

Богослужение ко Дню Святой Троицы в Свято-Михайловском кафедральном соборе ПЦУ / Фото: Геннадий Минченко, Укринформ

По материалам: ukrinform.ru