Президент поздравил украинцев с Троицей

07.06.2020 10:20

Укринформ

Президент Украины Владимир Зеленский в день Святой Троицы пожелал украинцам избавиться от плохих мыслей и не держать ни на кого зла, потому что только с чистой душой мы сможем сделать нашу страну лучше.

Об этом глава государства написал в Facebook

"Дорогие украинцы, хочу поздравить всех нас с днем ​​Святой Троицы. Каждый отмечать этот праздник по-своему. Кто-то, по примеру предков, украсит дом скошенной травой и зелеными ветвями. Кто-то помолится. Кто-то соберет за праздничным столом семью. Кто-то вспомнит родных, которых уже нет. Но что бы кто не делал в этот светлій день, верю — все мы по старинному народному обычаю не станем ссориться , держать на кого-то зла и завидовать ", — отметил Президент.

Он добавил, что, по его мнению, никто не будет против, чтобы в этом плане каждый новый день был, как праздник Троицы.

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"Потому что только с чистой душой и сердцем, без зла, обид и плохих мыслей мы с вами сможем сделать нашу страну лучше", — подчеркнул Зеленский.

Христиане восточного обряда 7 июня празднуют День Святой Троицы, или Пятидесятницу.

Троица, или как говорят издавна в народе — Зеленые праздники, после Пасхи и Рождества считается одним из самых больших праздников. Празднуется всегда в воскресенье седьмой недели после Пасхи.

По материалам: ukrinform.ru