Шмыгаль и Разумков поздравили украинцев с Троицей

07.06.2020 11:03

Укринформ

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков поздравили всех христиан с праздником Троицы.

"От всего сердца поздравляю всех христиан с благословенным праздником Троицы. В этом году всё христианское сообщество отмечает этот праздник вместе, едиными устами и единым сердцем прославляя Бога", — написал глава правительства в Facebook.

Шмыгаль пожелал, чтобы Отец, Сын и Святой Дух оберегали каждую семью, принося в дом только душевный покой, крепкое здоровье и веру в победу добра и светлых идеалов.

"Пусть Господь Бог помогает и защищает всех нас и нашу страну", — подчеркнул он.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков отметил в поздравлении, что это большой христианский праздник, который чтит Пресвятую Троицу, и важно, что благодаря ослаблению карантина в этот день верующие смогут попасть на богослужения в храмы.

"Троица всегда символизирует возрождение жизни, пробуждение природы, является самым зеленым праздником в году. Пусть этот день принесенное в ваши дома мир, согласие и процветание. Желаю вам семейного уюта, успехов во всех начинаниях и много счастливых улыбок вокруг", — отметил он.

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Христиане восточного обряда 7 июня празднуют День Святой Троицы, или Пятидесятницу.

Троица, или как говорят издавна в народе, — Зелёные праздники, после Пасхи и Рождества считается одним из самых больших праздников. Празднуется всегда в воскресенье седьмой недели после Пасхи.

По материалам: ukrinform.ru