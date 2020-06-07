В Украине выявили 26 999 случаев коронавируса, за сутки — 485

07.06.2020 09:21

Укринформ

По состоянию на 7 июня в Украине лабораторно подтверждено 26 999 случаев COVID-19. За сутки зафиксировано 485 новых случаев.

Об этом свидетельствуют данные Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса.

По состоянию на утро 7 июня в Украине лабораторно подтверждено 26 999 случаев COVID-19. За сутки 485 новых случаев.

Зафиксировано 11 новых летальных случаев. Выздоровели за сутки 242 человека.

В общем выздоровели 12 054 человек, болеет COVID-19 — 14 157 человека.

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Больше всего новых случаев за минувшие сутки зарегистрировано во Львовской области — 68, Черновицкой области — 54 и г. Киев — 43.

По материалам: ukrinform.ru