В Украине выявили 26 999 случаев коронавируса, за сутки — 485
В Украине выявили 26 999 случаев коронавируса, за сутки — 485
07.06.2020 09:21
Укринформ
По состоянию на 7 июня в Украине лабораторно подтверждено 26 999 случаев COVID-19. За сутки зафиксировано 485 новых случаев.
Об этом свидетельствуют данные Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса.
По состоянию на утро 7 июня в Украине лабораторно подтверждено 26 999 случаев COVID-19. За сутки 485 новых случаев.
Зафиксировано 11 новых летальных случаев. Выздоровели за сутки 242 человека.
В общем выздоровели 12 054 человек, болеет COVID-19 — 14 157 человека.
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Больше всего новых случаев за минувшие сутки зарегистрировано во Львовской области — 68, Черновицкой области — 54 и г. Киев — 43.
По материалам: ukrinform.ru