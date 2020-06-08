Должны приехать из России – шахтер из «ЛНР» рассказал о забастовке на шахте «Комсомольская»

В так называемой «ЛНР» продолжается забастовка шахтеров. Работники шахты «Комсомольская» требуют выплатить им задолженность по заработной плате.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на портал DonPress.

Горняки шахты «Комсомольская» вышли на забастовку 6 июня. Шахтеры заявили, что до тех пор, пока им не отдадут их зарплату, они не прекратят забастовку. Стоить отметить, что протест шахтеров продолжается и сегодня, 8 июня.

Один из горняков шахты «Комсомольская» в социальных сетях пишет, что конфликт между шахтерами и «властями республики» зашел в тупик. По словам работника шахты, к шахтерам уже приезжал «министр топлива, энергетики и угольной промышленности» так называемой «ЛНР» Павел Мальгин. Вот только проблему, по словам шахтера, он не смог решить.

Шахтер рассказал, как после «министра» к бастующим шахтерам сразу же приехали сотрудники местной «генпрокуратуры». По словам шахтера, бастующих работников шахт попросили написать заявления о невыплате заработной платы. Горняки не согласились с требованием «прокуратуры».

Работник шахты «Комсомольская» сообщает, что к бастующим шахтерам должен приехать кто-то из России. Кто именно должен приехать в ОРДЛО из РФ он не знает.

«Завтра должны приехать из России. Кто — мы не знаем», — сообщил работник шахты «Комсомольская».

Мужчина также отметил, что шахтеры на данный момент не планируют прекращать забастовку.

«Горняки будут сидеть на шахте до последнего. С едой и водой, у нас все нормально. Люди нам помогают», — сообщил шахтер.

Стоить отметить, что шахтеры шахты «Комсомольская» отказались подниматься на поверхность до тех пор, пока им не выплатят заработную плату за март и апрель 2020 года.

Кроме того, жители «ЛНР» в социальных сетях пишут о том, что якобы денег на зарплату шахтерам в «республике» нет, а шахтеров, которые устроили забастовку «власти ЛНР» грозятся уволить.

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