Доступно.UA проведет аудит зданий МИД

08.06.2020 17:15

Укринформ

В понедельник, 8 июня, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и основатель инициативы Доступно.UA Дмитрий Щебетюк подписали меморандум о сотрудничестве, который призван преобразовать МИД в первый в Украине полностью безбарьерный орган государственной власти.

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Ранее глава МИД уже поддержал инициативу первой леди Елены Зеленской «Большая беседа о безбарьерности». Меморандум будет важным шагом на пути к ее воплощению.

«Я убежден, что путь к успеху Украины лежит через устранение барьеров. Процесс начинается с устранения физических барьеров для мобильности, но включает в себя также преодоление цивилизационных барьеров, препятствий для торговли и инвестиций. Благодаря сотрудничеству с инициативой Доступно.UA, мы обеспечим доступ к министерству не только людей с инвалидностью, но и для представителей других маломобильных групп населения: лиц с маленькими детьми, пожилых людей, тех, кто получил временную травму. Речь идет о базовом человеческом уважении, без которого невозможно представить успешную развитую страну», — отметил Кулеба.

В свою очередь, основатель инициативы Доступно.UA Дмитрий Щебетюк положительно отметил лидерство МИД в создании в Украине безбарьерной среды и выразил надежду на плодотворное сотрудничество.

Согласно тексту меморандума, общественная организация «Доступно.ЮА» проведет аудит зданий Министерства иностранных дел Украины в Киеве и прилегающих территорий по их доступности для людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения.

По результатам аудита, МИД получит рекомендации для повышения уровня безбарьерности объектов, находящихся в зданиях и на прилегающей территории, а также рекомендации относительно внутренних инструкций обращения с людьми с инвалидностью и представителями других маломобильных групп населения для обеспечения их беспрепятственного доступа к помещениям.

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МИД проведет переговоры и привлечет к сотрудничеству международных, национальных спонсоров, доноров с целью поиска и инвестирования ресурсов на внедрение рекомендаций в полном объеме, реализует их с соблюдением Государственных строительных норм и принципов универсального дизайна.

Кроме того, воплощение меморандума будет важным вкладом в достижение Украиной целей «Партнерства Биарриц», к которому в этом году присоединилась наша страна.

Фото: МИД

По материалам: ukrinform.ru