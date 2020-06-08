Коломойский привозит в Украину российский уголь — СМИ

Журналисты из проекты «Bihus.Info» узнали, что компании одиозного олигарха покупают уголь у страны-агрессора. А позже этот уголь продают государственной компании «Центрэнерго».

Об этом передает «НБН» ссылаясь на «Bihus.Info«.

По данным СМИ, как минимум 1,5 миллиона тонн угля украинская государственная компания «Центрэнерго» приобрела у фирм, связанных с олигархом Игорем Коломойским. И, как удалось выяснить, большая часть этого угля была приобретена этими компаниями в России.

Журналисты отыскали на Едином веб-портале, что «Центрэнерго», в период с июля 2019 года по апрель 2020 года, приобретал уголь у 4-компаний, связанных с Коломойским: «Синтез Ойл», «Нафта форс», «Рекорд Систем» и «Азенокс».

Примечательно, что все эти компании до лета 2019 года вообще не занималась угольной промышленностью, но когда в «Центрэнерго» поменялся менеджмент — компании олигарха перепрофилировались и стали торговать углем.

Этот уголь компании Коломойского покупают, в частности, в угольных карьерах РФ. Собственниками этих карьеров являются: Искандер махмудов, Андрей Бокарев, Константин Струков, Михаил Федяев, Владимир Гридин, Руслан Ростовцев и др.

Ранее в американской Forbes сообщалось, что Роставцев покупает уголь у так называемых «Л/ДНР».

Сообщается, что после того, как «Центрэнерго» стал закупать уголь у компаний Коломойского, в украинский уголь практически перестали закупать: в результате, в госшахтах уголь просто лежит на складе, а шахтеры, соответственно, остаются без зарплат.

Напомним, ранее мы писали, что в ОП рассказали об отношениях Коломойского и Зеленского.