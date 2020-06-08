«Власти ЛНР» подняли тревогу: на оккупированной территории расклеивают листовки с призывом к перевороту

Сообщается, что на улицах оккупированных Антроцита и Славяносербска начали появляться листовки с призовом к перевороту. Местные «власти» после увиденного по тревоге подняли наряды» милиции».

Об этом у себя в Telegram сообщил украинский военный и популярный блогер Анатолий Штефан (Анатолий Штрилиц), передает «НБН«.

«8 июня «власть ЛНР» подняла наряды «милиции» по тревоге. Причиной стало массовое распространение агитационных листовок, с призывом к перевороту и бунтарству: местное население призывают не ходить на роботу».

На самих листовка можно увидеть надписи:

«Шахтеры, будем бороться до конца! Пасечник, когда нам отдадут наши деньги?».

Напомним, ранее мы писали, что жители «ЛНР» выдвинули ультимум Пасечнику.