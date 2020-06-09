Блогер из ОРДО показал, как умирает Донецк (Фото)

Город Донецк умирает, так считают его жители, размещая свои комментарии под фото известного донецкого блогера Сени Анатолича.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на donpress.com.

На фотографиях, опубликованных блогером, запечатлены неприглядные факты, свидетельствующие о явном упадке столицы Донбасса. В кафе и магазинах заколочены окна и двери, дорожки популярных ранее объектов для прогулок в зарослях травы. У многих зданий облетает облицовка, они обозначены заградительными лентами и предупреждениями не подходить близко к зданиям.

«Боль… Скоро так много чего мхом зарастет и травой… Как в Абхазии», — пишут дончане.

Люди пишут о необратимых процессах, которые происходят в их городе.

Ранее сообщалось о том, что Украина все дальше от мира на Донбассе.