Дело о госизмене: генерала СБУ Шайтанова оставили под арестом

09.06.2020 21:35

Укринформ

Киевский апелляционный суд во вторник оставил под стражей генерал-майора Службы безопасности Украины, которого подозревают в государственной измене и пособничестве в покушении на террористический акт.

Об этом сообщает пресс-служба Киевского апелляционного суда.

"9 июня 2020 года коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда рассмотрела апелляционную жалобу, поданную стороной защиты на решение следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 15 апреля 2020 года, которым удовлетворено ходатайство старшего следователя Главного следственного управления Службы безопасности Украины и применено в отношении подозреваемого Ш. меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до 12 июня 2020 года включительно", — говорится в сообщении.

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Отмечается, что по результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 15 апреля 2020 года оставлено без изменений, апелляционная жалоба стороны защиты — без удовлетворения.

Как сообщал Укринформ, Шевченковский районный суд Киева 4 июня продолжил досудебное расследование по делу генерал-майора Службы безопасности Украины Валерия Шайтанова, которого подозревают в государственной измене и подготовке терактов.

Контрразведка Службы безопасности Украины 14 апреля задержала генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова по подозрению в государственной измене и совершении террористических актов.

По версии следствия, он, в частности, планировал по заданию российских спецслужб убийство добровольца Адама Осмаева.

15 апреля Шевченковский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

По материалам: ukrinform.ru