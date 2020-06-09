Наличные в кассах магазинов, сколько денег можно снять: Приватбанк запустил новый полезный сервис

С 9 июня в Украине заработал новый сервис Приватбанка, который позволяет получать наличные прямо в кассах супермаркетов и других магазинов при оплате покупок с помощью банковских карт.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на vesti-ua.net.

Эту новость распространила пресс-служба банка. Услуга «Деньги на кассе» будет доступна держателям дебетовых карт (зарплатных, студенческих, социальных и т. п.).

Для получения наличных на кассе торгового заведения, покупатель должен оплатить товар при помощи банковской карты и сказать кассиру о своем желании снять наличные. При этом стоимость покупки не имеет значения. Максимально разрешенная сумма для снятия на кассе не может превышать 500 гривен.

Операцию необходимо будет подтвердить с помощью PIN-кода карты.

На сегодня такой сервис подключен в 65 тысячах POS-терминалов торговых заведений Украины.

В будущем предполагается охватить более широкую партнерскую сеть, чтобы данная услуга стала более открытой и доступной для держателей карт разных банков во всех объектах торговли.

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