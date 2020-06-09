САП хочет получить выводы служебного расследования по Холодницькому

09.06.2020 15:18

Укринформ

Специализированная антикоррупционная прокуратура обратится к Дисциплинарной комиссии Офиса генпрокурора, чтобы получить выводы служебного расследования в отношении главы ведомства Назара Холодницкого.

Об этом сообщила в комментарии Укринформу пресс-секретарь САП Ольга Постолюк.

"САП готовит письма к Дисциплинарной комиссии Офиса генпрокурора, чтобы получить материалы и заключения проверки", — сказала она.

Постолюк добавила, что в САП узнали из СМИ о том, что служебное расследование в отношении руководителя САП Холодницкого выявило ряд нарушений в его работе.

Как сообщалось, генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что служебное расследование в отношении Холодницкого выявило факты нарушения требований Уголовного процессуального кодекса, Закона "О прокуратуре" и Положения о Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

26 мая Венедиктова обнародовала видеообращение, в котором заявила о бездействии САП и подчеркнула, что это требует немедленного реагирования.

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По словам генпрокурора, изучение состояния организации расследования уголовных производств свидетельствует о многочисленных нарушениях и ненадлежащем исполнении служебных обязанностей руководством и прокурорами САП.

В ответ прокуроры опубликовали открытое письмо, в котором отметили, что генеральный прокурор не имеет права давать указания прокурорам САП, а также опровергли заявления генпрокурора о недостатках в осуществлении процессуального руководства прокурорами САП в ряде производств.

27 мая Венедиктова в ответ призвала прокуроров САП привести примеры судебных приговоров коррупционерам в 2019-2020 годах.

Однако в САП заявили, что политические элиты запустили процессы переподчинения их деятельности определенным целям.

По материалам: ukrinform.ru