В «ДНР» сожгли российский флаг: «народная милиция» уже ищет «виновных»

Флаг страны-агрессора вывесили на доме культуры во временно оккупированном Донецке. Но долго он там не пробыл.

Об этом у себя в Telegram сообщил офицер ВСУ и популярный блогер Анатолий Штефаш (Анатолий Штирлиц), пишет «НБН«.

Он опубликовал «документ» из так называемой «МВД ДНР» о том, что 2 июня в оккупированном Донецке сорвали, а после сожгли российский триколор:

«В Донецке, 2 июня, был сорван и сожжен флаг оккупационной России. Судя по документу, «народная милиция» сильно взволнована и уже ищет «виновных»».

В обнародованном «документе» видно, что оккупанты очень серьезно отнеслись к инциденту со сжиганием российского флага: на место «преступления» были отправлены следственно-оперативную группа и кинологи с собаками.

Напомним, ранее мы писали, что в «ЛНР» стали распространять листовки с призывом к перевороту.