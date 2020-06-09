В Нидерландах закончилось судебное заседание по делу МН17

09.06.2020 19:43

Укринформ

В судебном комплексе "Схипхол" в Нидерландах закончилось пятое судебное заседание по делу МН17.

Как сообщает корреспондент Укринформа в Гааге, сегодня нидерландские прокуроры представляли свою позицию и рассказывали детали расследования.

Прокуроры отметили, что были обработаны все возможные версии уничтожения самолета рейса МН17.

В частности, была рассмотрена версия сбивания самолета истребителем, но, говоря о данных радаров в момент катастрофы самолета 2014 года, которые, в частности, РФ предоставила международному следствию, прокурор отметил, что в то время в этом районе не наблюдалось самолетов-истребителей.

Кроме того, характер повреждений МН17 и найденные элементы, которые имеют особую форму, разбивают вдребезги версию взрыва на борту.

Вместо этого были найдены элементы в форме бабочки, что свидетельствует о том, что "Боинг" был поражен именно ракетой с "Бука".

Поэтому прокуроры перешли к детальному рассмотрению материалов, которые указывают на то, что самолет рейса МН17 уничтожил "Бук". В частности, были представлены фото и видеодоказательства, на которых зафиксирована транспортировка зенитного ракетного комплекса "Бук".

В зале суда присутствовали судьи, нидерландские прокуроры, находящиеся за прозрачной перегородкой. Напротив них на расстоянии 1,5 метра друг от друга сидят адвокаты и родственники погибших.

Также присутствуют адвокаты одного из подозреваемых — подполковника Олега Пулатова. Его интересы представляют адвокаты Сабина тен Дуссхате и Баудевейн ван Эйк из нидерландской юридической фирмы Sjöcrona Van Stigt.

Следующее судебное заседание состоится 10 июня 2020 года в 10:00 по местному времени.

Судебные заседания по этому делу должны проходить с 8 июня по 3 июля, но не исключено, что из-за коронавируса слушания могут быть перенесены или отменены.

Как сообщал Укринформ, Окружной суд Гааги в марте начал рассмотрение дела о крушении самолета рейса МН17.

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Пассажирский Boeing-777 "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит над оккупированным Донбассом 17 июля 2014 года. На борту лайнера находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.

19 июня 2019 года Международная совместная следственная группа назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению "Бука". Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время сбивания самолета полковник ГРУ генштаба вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский, подполковник-спецназначенец ГРУ Олег Пулатов (все — граждане РФ), гражданин Украины Леонид Харченко, воевавший на стороне "ДНР".

По материалам: ukrinform.ru