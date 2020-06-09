В Украине COVID-19 заболели более двух тысяч детей и пять тысяч медиков — Минздрав
В Украине COVID-19 заболели более двух тысяч детей и пять тысяч медиков — Минздрав
09.06.2020 09:55
Укринформ
По состоянию на 9 июня в Украине лабораторно подтверждены 2003 случая заболевания COVID-19 среди детей и 5135 случаев среди медработников.
Об этом на брифинге 9 июня сказал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает корреспондент Укринформа.
"Всего за все время пандемии заболели 27856 человек, из них 2003 ребенка и 5135 медработников", — сказал Степанов.
По его словам, за прошедшие сутки COVID-19 заболели 39 детей и 34 медицинских работника.
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Степанов также сообщил, что в течение суток было сделано 8080 тестирований, из которых 6359 методом ПЦР и 1721 ИФА-тест.
По данным Worldometers, по состоянию на утро 9 июня в мире COVID-19 выявили у 7199306 человек, из них 408734 умерли и 3536274 выздоровели.
По материалам: ukrinform.ru