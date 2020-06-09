В Украине COVID-19 заболели более двух тысяч детей и пять тысяч медиков — Минздрав

09.06.2020 09:55

Укринформ

По состоянию на 9 июня в Украине лабораторно подтверждены 2003 случая заболевания COVID-19 среди детей и 5135 случаев среди медработников.

Об этом на брифинге 9 июня сказал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает корреспондент Укринформа.

"Всего за все время пандемии заболели 27856 человек, из них 2003 ребенка и 5135 медработников", — сказал Степанов.

По его словам, за прошедшие сутки COVID-19 заболели 39 детей и 34 медицинских работника.

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Степанов также сообщил, что в течение суток было сделано 8080 тестирований, из которых 6359 методом ПЦР и 1721 ИФА-тест.

По данным Worldometers, по состоянию на утро 9 июня в мире COVID-19 выявили у 7199306 человек, из них 408734 умерли и 3536274 выздоровели.

По материалам: ukrinform.ru