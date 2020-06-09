Вышла вторая книга «Чернобыльского досье КГБ» — архив СБУ
Вышла вторая книга "Чернобыльского досье КГБ" — архив СБУ
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09.06.2020 15:34
Укринформ
Отраслевой государственный архив СБУ выпустил новое издание — второй сборник "Чернобыльского досье КГБ".
Об этом сообщил на странице в Facebook директор архива СБУ Андрей Когут.
"Чернобыльское досье КГБ. От строительства до аварии" охватывает период с начала 1970-х и до ноября 1986 года. Среди документов: сообщения об авариях, произошедших до 1986-го, транскрипт телефонных переговоров на ЧАЭС в ночь аварии 26 апреля, экземпляр первого сообщения об аварии, информация о начале расследования аварии и строительства "Саркофага" (известного как объект "Укрытие")", — написал Когут.
Он отметил, что издание подготовлено в сотрудничестве архива СБУ с Институтом истории Украины НАН Украины и Украинским институтом национальной памяти.
По словам директора архива СБУ, уже можно почитать книгу в электронной версии.
Как сообщалось, первый сборник документов о катастрофе на Чернобыльской АЭС "Чернобыльское досье КГБ. Общественные настроения. ЧАЭС в поставарийный период" вышел в мае 2019 года. В издании опубликованы материалы из рассекреченных архивов КГБ из Отраслевого архива СБУ. В нем было собраны и опубликованы документы 1986-1991 гг., освещающие постчернобыльскую жизнь — общественные настроения, повседневностиь мероприятия по ликвидации последствий аварии. Приведено информирование советскими органами госбезопасности соответствующих инстанций о состоянии ЧАЭС, принятые меры по повышению безопасной эксплуатации объекта "Укрытие", ситуации в зоне отчуждения. Особое внимание сосредоточено на воспроизведении модели ситуативного поведения различных групп населения Украины после обнародования информации о "ядерном бедствии" и на реакции мирового сообщества на Чернобыльскую трагедию.
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Андрей Когут на презентации первого сборника отмечал, что в начале работы над этой темой рассчитывали на выход одного сборника, который бы достаточно воспроизвел взгляд КГБ на трагедию на Чернобыльской АЭС, начиная с момента строительства до 1991 года. При составлении оказалось, что материалов очень много и весь их массив разбили на две части: первую — строительство и сама авария и вторую — с 1986 года по 1991 год.
По материалам: ukrinform.ru