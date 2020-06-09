Уволенного президента "Антонова" проверят на злоупотребления и коррупцию

09.06.2020 21:28

Укринформ

Говорить о коррупции или злоупотреблении Александра Донца в должности директора ГП «Антонов» могут только правоохранительные органы, в то же время результаты проверки достаточно аргументировано показывают, что материалы в правоохранительные органы направлены не зря.

Об этом заявил заместитель гендиректора по безопасности «Укроборонпрома» Константин Бушуев, отвечая на вопрос о злоупотреблениях со стороны Донца на должности, сообщает корреспондент Укринформа.

«Утверждать, что есть факты коррупции, злоупотребления может только компетентный орган. Следует сказать, что по результатам проведенной проверки нами подготовлен ряд материалов, который мы переадресовали в правоохранительные органы. Мы сейчас ожидаем полную оценку этих материалов и реакцию, в том числе, с точки зрения уголовно-процессуального законодательства. Результаты проверки достаточно аргументировано показывают, что материалы в правоохранительные органы направлены не зря», — заявил Бушуев.

В свою очередь народный депутат от партии «Слуга народа» Ирина Верещук заявила, что у правоохранителей будут вопросы к Донцу с связи с информацией о якобы его бизнесе в Крыму и другими фактами.

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«Я думаю, что такие вопросы будут (у правоохранительных органов — ред.). Потому что такие факты были озвучены на комитете, они сейчас изложены в заявлении в соответствующие органы. И пусть лучше ответят следственные органы», — подчеркнула она.

Как сообщал Укринформ, Концерн "Укроборонпром" своим приказом от 30 мая 2018 года назначил Александра Донца президентом ГП "Антонов". До этого он занимал должность вице-президента по производству ГП "Антонов" и в период с 21 по 30 мая временно исполнял обязанности президента ГП "Антонов".

Согласно декларации за 2019 год, сумма доходов Александра Донца составила 7 млн ​​549 тыс. грн. По сообщению СМИ, только за декабрь он задекларировал 1,2 млн грн зарплаты. В это же время ГП "Антонов" находилось на грани прекращения деятельности.

По материалам: ukrinform.ru