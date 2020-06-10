Дефицит эпидемиологов: Степанов сказал, как будут улучшать ситуацию

10.06.2020 10:55

Укринформ

В Украине сейчас дефицит врачей-эпидемиологов, вирусологов, гигиенистов и лаборантов.

Об этом на брифинге 10 июня сказал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает корреспондент Укринформа.

"Дефицит врачей-эпидемиологов в областных лабораторных центрах Украины на сегодня составляет 48%. Врачей лаборантов, гигиенистов — 51%, врачей-вирусологов — 41%. Считаем, что ситуацию необходимо менять", — заявил Степанов.

По словам министра, такая ситуация сложилась из-за того, что в последние годы подготовке этих специалистов не уделялось должное внимание.

"Когда мы столкнулись с коронавирусной болезнью, то поняли, что ситуацию надо немедленно исправлять. Мы разработали несколько механизмов, каким именно способом мы будем исправлять ситуацию, набирать, переучивать наших врачей, лаборантов, всех тех, в ком мы сейчас нуждаемся", — сказал Степанов.

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Как сообщал Укринформ, по состоянию на 10 июня в Украине лабораторно подтверждено 28 381 случаев COVID-19, за сутки зарегистрировано 525 новых.

По материалам: ukrinform.ru